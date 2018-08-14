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В Челябинской области дорожное предприятие продали за 175 млн рублей
14.08.2018 г. 15:22
Дорожное предприятие в Челябинской области продали за вдвое меньшую цену, чем планировалось.
Речь идет о «Карталинском предприятии по ремонту и содержанию автомобильных дорог». Торги прошли во вторник, 14 августа, в «Челябинском областном фонде имущества». Стартовая цена составила почти 351 млн рублей. Среди двух участников победителем оказалась компания «Технопарк». Она предложила 175 млн рублей. Ранее организация приобрела еще два дорожных предприятия области — «Чебаркульское ПРСД» и «РЭМЭКС».
Как сообщили в областном министерстве имущества, торги прошли в рамках региональной программы приватизации до 2020 года. На данный момент в ней осталось еще одно нереализованное дорожное предприятие — «Сосновское ПРСД».
Фото с сайта peschanrn.donland.ru
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