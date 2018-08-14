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В Челябинской области 6-летний ребенок погиб в перевернувшемся автомобиле
14.08.2018 г. 15:19
Фото с сайта vk.com
В Нагайбакском районе произошло смертельное ДТП.
Авария произошла вечером в понедельник, 13 августа, на 10-м километре дороги Париж — Кужебаевский. 27-летняя женщина за рулем Hyundai ix35 не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП скончался 6-летний сын женщины. В момент аварии ребенок не был пристегнут. Мать и отец, который сидел рядом с мальчиком на заднем сидении, не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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