В Челябинской области 6-летний ребенок погиб в перевернувшемся автомобиле

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В Нагайбакском районе произошло смертельное ДТП.

Авария произошла вечером в понедельник, 13 августа, на 10-м километре дороги Париж — Кужебаевский. 27-летняя женщина за рулем Hyundai ix35 не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП скончался 6-летний сын женщины. В момент аварии ребенок не был пристегнут. Мать и отец, который сидел рядом с мальчиком на заднем сидении, не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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