Губернатор Борис Дубровский поручил мэру Челябинска Евгению Тефтелеву взять городское благоустройство под личный контроль

Фото с сайта gubernator74.ru

В правительстве Челябинской области подвели итоги визита на Южный Урал полпреда Николая Цуканова.

Во вторник, 14 августа, на аппаратном совещании губернатор отметил, что поддержка региональных инициатив со стороны полномочного представителя президента крайне важна в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Николай Цуканов продемонстрировал глубокое понимание наиболее острых проблем региона, высказал целый ряд предложений. Все они, безусловно, будут учтены, выводы сделаны и переведены в плоскость практических решений», — прокомментировал Борис Дубровский.

Кроме того, глава региона отметил, что полпред высказал критические замечания по вопросам внешнего благоустройства Челябинска. Борис Дубровский поручил главе города Евгению Тефтелеву держать решение этих проблем под личным контролем. В свою очередь, мэр Челябинска отчитался о проводимых мероприятиях, в числе которых субботники ко Дню города, обновление остановочных комплексов и покос травы. Евгений Тефтелев заявил, что ход и итоги работ контролируются ежедневно.

Фото с сайта gubernator74.ru

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