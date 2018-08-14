ММК вошел в состав участников строительства ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Фото с сайта privet-Rostov.ru

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в хозпартнерство «Уральская скоростная магистраль».

Об этом губернатору Борису Дубровскому доложили в среду, 14 августа, на аппаратном совещании. Хозяйственное партнерство займется строительством перспективной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Помимо ММК в него входят ЧТПЗ, РМК, РВМ-Капитал, а также правительства Челябинской и Свердловской областей. Стратегическим партнером проекта ВСМ выступила компания «РЖД».

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в состав участников со взносом 10 млн рублей. «Мы постепенно учимся мыслить глобальными категориями и оперировать масштабными временными отрезками. Тот факт, что сегодня уверенно расширяется пул участников проекта за счет крупнейших компаний региона, значительно приближает его реализацию в интересах жителей двух регионов – Челябинской и Свердловской областей, чьи экономики становятся все более взаимосвязанными», — подчеркнул Борис Дубровский.

Завершить строительство и ввести высокоскоростную магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Фото с сайта privet-Rostov.ru

Все новости за 14.08.2018 г.»