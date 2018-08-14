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В Челябинской области подали 850 заявлений на регистрацию брака в «красивую дату» — 18.08.2018
14.08.2018 г. 15:29
Фото с сайта pixabay.com
В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области отметили взрывной рост количества заявлений на 18 августа.
Популярность регистрации браков в «красивые даты» наблюдают с 2007 года. В ведомстве это связывают с суевериями молодоженов, согласно которым три одинаковых числа в дате заключения брака символизируют особое благополучие. Так, по мнению женихов и невест, шестерки несут в дом здоровье, семерки обещают большую любовь, а восьмерки — притягивают богатство и символизируют бесконечность.
8 августа 2018 года в Челябинске и области зарегистрировали 212 браков, а на следующую дату с тремя восьмерками — 18 августа 2018 года — подано 850 заявлений.
Фото с сайта pixabay.com
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