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В Челябинске мед почти на четверть дешевле, чем в среднем по России
14.08.2018 г. 15:34
На сервисе объявлений «Юла» проанализировали стоимость меда и выяснили, какие сорта у челябинцев самые популярные.
Исследование приурочили к празднованию Медового Спаса, который отмечали во вторник, 14 августа. Аналитики выяснили, что в столице Южного Урала мед в среднем продают за 510 рублей за литр, что на 22% ниже общероссийского показателя. Самый дешевый в стране мед в Волгограде – по 340 рублей за литр, а самый дорогой в Уфе — там за литр придется отдать 1170 рублей.
Среди сортов челябинцы больше всего предпочитают гречишный мед — объявлений о его продаже на «Юле» порядка 7% среди остальных. Второй по популярности — крем-мед, на который приходится 6%. Цветочные сорта занимают 5% объявлений по продаже меда. Самый дорогой вид меда в Челябинске — белый. Его продают по 750 рублей за литр. А донниковый сорт оказался самым дешевым — по 220 рублей.
Фото с сайта pixabay.com