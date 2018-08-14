В Челябинске мед почти на четверть дешевле, чем в среднем по России

Фото с сайта pixabay.com

На сервисе объявлений «Юла» проанализировали стоимость меда и выяснили, какие сорта у челябинцев самые популярные.

Исследование приурочили к празднованию Медового Спаса, который отмечали во вторник, 14 августа. Аналитики выяснили, что в столице Южного Урала мед в среднем продают за 510 рублей за литр, что на 22% ниже общероссийского показателя. Самый дешевый в стране мед в Волгограде – по 340 рублей за литр, а самый дорогой в Уфе — там за литр придется отдать 1170 рублей.

Среди сортов челябинцы больше всего предпочитают гречишный мед — объявлений о его продаже на «Юле» порядка 7% среди остальных. Второй по популярности — крем-мед, на который приходится 6%. Цветочные сорта занимают 5% объявлений по продаже меда. Самый дорогой вид меда в Челябинске — белый. Его продают по 750 рублей за литр. А донниковый сорт оказался самым дешевым — по 220 рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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