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К концу 2018 года в Челябинске будут работать 16 стационарных и передвижных постов контроля качества воздуха
14.08.2018 г. 14:02
В столице Южного Урала усилили мониторинг промышленных выбросов.
В Челябинске начали работу два новых стационарных поста и передвижная лаборатория по мониторингу загрязнения воздуха. Их закупили за счет федерального бюджета. Губернатор Борис Дубровский заявил, что оборудование поступило в регион в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина по улучшению экологической ситуации в промышленных городах.
«С федеральной поддержкой мы вступаем в принципиально новый этап масштабного технического перевооружения системы мониторинга атмосферного воздуха. Новые посты позволяют получать адекватную информацию об уровне фонового загрязнения воздуха в Челябинске. Каждый новый мобильный пост позволит точечно и оперативно замерять уровень выбросов конкретных предприятий», — отметил глава региона.
Сейчас в столице Южного Урала развернуто девять стационарных постов и пять передвижных лабораторий для исследования качества атмосферного воздуха. Всего к концу 2018 года мониторинг экологической ситуации в Челябинске будут вести 11 стационарных и 5 мобильных пунктов.
Фото с сайта newstula.ru
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