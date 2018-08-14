К концу 2018 года в Челябинске будут работать 16 стационарных и передвижных постов контроля качества воздуха

Фото с сайта newstula.ru

В столице Южного Урала усилили мониторинг промышленных выбросов.

В Челябинске начали работу два новых стационарных поста и передвижная лаборатория по мониторингу загрязнения воздуха. Их закупили за счет федерального бюджета. Губернатор Борис Дубровский заявил, что оборудование поступило в регион в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина по улучшению экологической ситуации в промышленных городах.

«С федеральной поддержкой мы вступаем в принципиально новый этап масштабного технического перевооружения системы мониторинга атмосферного воздуха. Новые посты позволяют получать адекватную информацию об уровне фонового загрязнения воздуха в Челябинске. Каждый новый мобильный пост позволит точечно и оперативно замерять уровень выбросов конкретных предприятий», — отметил глава региона.

Сейчас в столице Южного Урала развернуто девять стационарных постов и пять передвижных лабораторий для исследования качества атмосферного воздуха. Всего к концу 2018 года мониторинг экологической ситуации в Челябинске будут вести 11 стационарных и 5 мобильных пунктов.

Фото с сайта newstula.ru

Все новости за 14.08.2018 г.»