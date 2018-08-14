В УФАС попросили челябинцев сообщить о случаях повышения стоимости проезда в маршрутках

Фото с сайта prokazan.ru

Антимонопольщики собирают доказательства повышения стоимости проезда челябинскими перевозчиками.

В УФАС собирают информацию об увеличении стоимости проезда в период с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года. Тогда 30 перевозчиков повысили цену поездки с 23 до 25 рублей. В ведомстве сейчас рассматривают дело о сговоре транспортников. Оно возбуждено в том числе в отношении компании «Общественный городской транспорт». Однако перевозчик заявил, что роста цен на его 16 маршрутах не было.

Жителям города предлагают ответить на три вопроса анкеты. Эти данные смогут подтвердить или опровергнуть факт повышения стоимости проезда, сообщили в пресс-службе УФАС.

Фото с сайта prokazan.ru

Все новости за 14.08.2018 г.»