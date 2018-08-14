В Верхнем Уфалее прокуратура проверит законность увольнения директора школы №1

Фото с сайта gorod55.ru

Надзорное ведомство проведет проверку по факту увольнения директора верхнеуфалейской школы №1.

Из СМИ стало известно, что руководителя уволили незаконно без объяснения причин. Как пишет Znak.ru, это произошло 31 июля. Наталья Матвеева руководила школой с 2014 года. Директор пояснила изданию, что заранее об увольнении ее не предупреждали. Причины не назвали, обтекаемо сообщили о жалобах родителей и педагогов, сказала директор. И добавила, что ей и ее коллегам управление образования прислало списки должников по ЖКХ и сказало искать среди них родителей учеников, чтобы провести с ними разъяснительную работу. Женщина сообщила, что отказалась это делать.

Фактом ее увольнения займется верхнеуфалейская прокуратура. Сотрудники ведомства проверят соблюдение трудового законодательства, а также законность распространения персональных данных должников по оплате коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта gorod55.ru

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