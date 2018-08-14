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За полгода на Южном Урале изъяли почти 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий
14.08.2018 г. 12:46
Роспотребнадзор проверил порядка 140 организаций, которые производят и продают кондитерские и хлебобулочные изделия в Челябинской области.
Всего под проверку ведомства попали 137 хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации кондитерских и хлебобулочных изделий. Различные нарушения санитарных норм и правил технического регулирования нашли у 85 из них.
Всего за первое полугодие 2018 года сотрудники Роспотребнадзора изъяли из продажи 148 партий кондитерской продукции и 29 партий хлебобулочных изделий общей массой 279 килограммов. Нарушителей оштрафовали почти на 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре также дали советы южноуральцам, как избежать отравления при покупке хлеба и сладостей. Наибольшую опасность представляют кондитерские изделия с кремом, где наиболее высока вероятность образования токсинов. При покупке сладостей следует обращать внимание на сроки годности и условия хранения. Кроме того, не рекомендуется приобретать кондитерскую продукцию в несанкционированных местах.
Фото с сайта pixabay.com
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