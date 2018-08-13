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В Челябинске вместо подземных переходов на улице Кирова могут построить надземные
13.08.2018 г. 15:50
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев ответил урбанистам на претензии по поводу подземных переходов.
В понедельник, 13 августа, на аппаратном совещании он заявил, что вопрос их строительства не зависит единолично от главы города. По словам Евгения Тефтелева, это будет решать группа экспертов. Он заявил, что в мэрии прислушиваются к мнению урбанистов. Сейчас в городском комитете по градостроительству и архитектуре разрабатывают проекты как подземных, так и надземных переходов на улице Кирова, в которых будут предусмотрена доступность для маломобильных граждан.
Решение построить два подземных перехода на перекрестках улицы Кирова с улицами Труда и Братьев Кашириных приняли в июне 2018 года. Эти объекты собираются построить к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Однако идею встретили валом критики. Так, против строительства переходов неоднократно высказывались блогер Илья Варламов и руководитель движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.
Фото с сайта pixabay.com
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