В Челябинске вместо подземных переходов на улице Кирова могут построить надземные

Фото с сайта pixabay.com

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев ответил урбанистам на претензии по поводу подземных переходов.

В понедельник, 13 августа, на аппаратном совещании он заявил, что вопрос их строительства не зависит единолично от главы города. По словам Евгения Тефтелева, это будет решать группа экспертов. Он заявил, что в мэрии прислушиваются к мнению урбанистов. Сейчас в городском комитете по градостроительству и архитектуре разрабатывают проекты как подземных, так и надземных переходов на улице Кирова, в которых будут предусмотрена доступность для маломобильных граждан.

Решение построить два подземных перехода на перекрестках улицы Кирова с улицами Труда и Братьев Кашириных приняли в июне 2018 года. Эти объекты собираются построить к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Однако идею встретили валом критики. Так, против строительства переходов неоднократно высказывались блогер Илья Варламов и руководитель движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.08.2018 г.»