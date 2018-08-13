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Жителя Магнитогорска отдали под суд за попытку досрочно выйти на пенсию
13.08.2018 г. 15:31
В Магнитогорске суд вынес приговор местному жителю, который получал льготную пенсию по подложным документам.
В 2013 году мужчина зарегистрировался в Нагайбакском районе, открыл счет на свое имя и подал в ПФР поддельные справки, согласно которым он якобы работал с 1975 по 1991 годы на Челябинском кожевенном заводе. Это давало ему право на досрочную льготную пенсию. В 2014 году ему назначили пособие, которое выплачивали до ноября 2016 года. Всего магнитогорец получил 420,5 тыс. рублей.
Нагайбакский районный суд приговорил дельца к двум годам лишения свободы условно и постановил взыскать с него полученные деньги, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Защита подала апелляцию, однако в областном суде в удовлетворении жалобы отказали.
Фото с сайта ysia.ru
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