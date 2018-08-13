В Казахстане в ДТП погибли трое челябинцев

Фото с сайта 74.мвд.рф

На трассе Алматы — Екатеринбург насмерть разбились жители Челябинска.

ДТП произошло в Карагандинской области ранним утром 8 августа. По предварительным данным, Lexus ES-300 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Juke. В результате ДТП погибли шестеро человек, в том числе трое челябинцев. Еще одна жительница Челябинска — 15-летняя девушка — получила серьезные травмы. Ей требуется операция.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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