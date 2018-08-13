Челябинск оказался среди городов-лидеров по количеству людей с психическими расстройствами

Фото с сайта pixabay.com

Минздрав представил данные статистики заболеваемости психическими расстройствами в России.

В 2017 году было зарегистрировано чуть менее 60 тыс. пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими клиниками. Этот показатель с 1995 года снизился в 2,5 раза. Однако общее число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся за помощью, выросло — до 4 млн человек.

По данным минздрава, которые опубликовал сайт Doctorpiter.ru, больше всего впервые посетивших психоневрологические клиники живет в Санкт-Петербурге — под наблюдение взяли свыше 4,5 тыс. человек. Далее с почти двукратным отрывом идут Москва, Татарстан и Башкортостан. Челябинская область заняла в рейтинге пятое место. На Южном Урале в 2017 году насчитали 2233 пациента с впервые установленными психическими расстройствами.

Также исследователи отметили, что по сравнению с 2016 годом в России снизилось количество случаев психозов, слабоумия и умственной отсталости, но стало больше больных шизофренией и страдающих расстройствами непсихотического характера, при которых сохраняется адекватное восприятие действительности.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.08.2018 г.»