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На 300 остановках транспорта в Челябинске появятся новые павильоны
13.08.2018 г. 14:17
Фото с сайта Irkobl.ru
В 2019 году в столице Южного Урала переоборудуют 300 остановок.
Соответствующее указание глава города Евгений Тефтелев дал в понедельник, 13 августа, на аппаратном совещании. Мэр поручил проанализировать ситуацию с остановками на улицах города и разработать план мероприятий по сооружению новых павильонов там, где это необходимо в первую очередь.
Всего в 2019 году предполагается обновить более 300 остановочных пунктов. В минувшую среду, 8 августа, полпред президента Николай Цуканов раскритиковал челябинского градоначальника за некошеные газоны и старые покосившиеся остановки транспорта в ходе своего первого визита в столицу Южного Урала.
Фото с сайта Irkobl.ru
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