На 300 остановках транспорта в Челябинске появятся новые павильоны

Фото с сайта Irkobl.ru

В 2019 году в столице Южного Урала переоборудуют 300 остановок.

Соответствующее указание глава города Евгений Тефтелев дал в понедельник, 13 августа, на аппаратном совещании. Мэр поручил проанализировать ситуацию с остановками на улицах города и разработать план мероприятий по сооружению новых павильонов там, где это необходимо в первую очередь.

Всего в 2019 году предполагается обновить более 300 остановочных пунктов. В минувшую среду, 8 августа, полпред президента Николай Цуканов раскритиковал челябинского градоначальника за некошеные газоны и старые покосившиеся остановки транспорта в ходе своего первого визита в столицу Южного Урала.

Фото с сайта Irkobl.ru

Все новости за 13.08.2018 г.»