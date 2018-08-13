На трассе М5 в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

Скриншот видео с сайта vk.com

В Ашинском районе произошла смертельная авария с участием фуры.

ДТП произошло в понедельник, 13 августа, утром на 1583-м километре дороги Москва — Челябинск. 52-летний водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Freightliner. В результате ДТП водитель легковушки скончался. Пассажирка Toyota получила травмы, ее госпитализировали.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Скриншот видео с сайта vk.com

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