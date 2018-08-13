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Челябинец, устроивший ДТП с четырьмя погибшими, проведет три года в колонии
13.08.2018 г. 14:06
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
Тракторозаводский районный суд вынес приговор виновнику автокатастрофы на Бродокалмакском тракте.
Трагедия произошла 2 февраля 2018 года. Мужчина за рулем Mitsubishi Lancer, у которого шипы были только на передних колесах, вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате лобового столкновения от полученных травм на месте скончались четыре человека, еще двое были госпитализированы с травмами.
Водитель полностью признал свою вину в случившемся и раскаялся в содеянном.Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и еще на три года лишил его права управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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