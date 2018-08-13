Челябинск
- 66.9075р. + 0.6219
- 76.676р. - 0.1490
Разворот
Разбор полетов
На «Саммите ЗОЖ» в День физкультурника врачи нашли у челябинца рак
13.08.2018 г. 13:35
Фото с сайта belriem.org
В Челябинске около 200 человек проверили свое здоровье на «Саммите ЗОЖ».
Он прошел в День физкультурника, в минувшую субботу, 11 августа. На Кировке работала интерактивная площадка «Территория здоровья», где можно было пройти тест на ВИЧ, флюорографию и сдать анализ крови. Всего медицинское обследование прошли около 200 горожан. У четверых из них нашли различные патологии.
«У двух человек обнаружен туберкулез, у одного онкология и одному требуется дообследование, чтобы уточнить диагноз. Все они направлены на дальнейший врачебный осмотр», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного фтизиатра области Марину Лехляйдер.
Фото с сайта belriem.org
Новости на эту тему
- 06.08.2018 г. В Челябинске на «Саммите ЗОЖ» горожане смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ
- 12.12.2017 г. В Челябинске появится второй в России протонный центр для лечения онкобольных
- 29.11.2017 г. В Челябинске появился маммограф, распознающий рак на ранней стадии
- 24.11.2017 г. Детей с опухолями и лейкозами в Челябинске будут лечить по-новому
- 03.11.2017 г. Новая онкополиклиника начнет принимать пациентов после праздничных выходных