На «Саммите ЗОЖ» в День физкультурника врачи нашли у челябинца рак

Фото с сайта belriem.org

В Челябинске около 200 человек проверили свое здоровье на «Саммите ЗОЖ».

Он прошел в День физкультурника, в минувшую субботу, 11 августа. На Кировке работала интерактивная площадка «Территория здоровья», где можно было пройти тест на ВИЧ, флюорографию и сдать анализ крови. Всего медицинское обследование прошли около 200 горожан. У четверых из них нашли различные патологии.

«У двух человек обнаружен туберкулез, у одного онкология и одному требуется дообследование, чтобы уточнить диагноз. Все они направлены на дальнейший врачебный осмотр», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного фтизиатра области Марину Лехляйдер.

Фото с сайта belriem.org

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