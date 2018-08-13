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В Челябинской области трое детей рискуют остаться на улице из-за ипотеки умершей матери
13.08.2018 г. 12:38
Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова встала на защиту детей, которых могут выселить из ипотечной квартиры.
Отец с тремя детьми проживает в поселке Дубровка Красноармейского района. В 2015 году умерла его бывшая жена, с которой он развелся в 2009 году. За два года до смерти женщина взяла квартиру в ипотеку, теперь в права наследования вступили трое ее несовершеннолетних детей. По решению районного суда они могут остаться на улице. Отец подал апелляцию, в четверг, 16 августа ее рассмотрят в областном суде.
Ситуация находится на контроле регионального омбудсмена Маргариты Павловой, которая в среду, 15 августа, проведет в Дубровке выездное совещание с главами поселковой и районной администраций. Сейчас прорабатываются варианты признания семьи банкротами, чтобы избежать выселения детей из квартиры, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
Фото с сайта pixabay.com
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