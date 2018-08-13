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В Миассе на конкурс по выбору мэра города не зарегистрировалось ни одного кандидата
13.08.2018 г. 12:35
Фото с сайта g-miass.ru
Конкурс по выбору главы Миасского городского округа оказался под угрозой срыва.
Прием документов от кандидатов начался на прошлой неделе — в понедельник, 6 августа. Однако на данный момент ни одной заявки в конкурсную комиссию не поступило. Регистрировать претендентов на пост мэра Миасса продолжат еще неделю, до 20 августа. Само заседание конкурсной комиссии, которая определит, кто возглавит город, состоится 26 сентября.
Предыдущая попытка выбрать миасского градоначальника была предпринята 5 июля. Однако депутаты сорвали конкурсную процедуру, испортив большинство бюллетеней для голосования. Сейчас исполняющим обязанности мэра Миасса является депутат Григорий Тонких.
Фото с сайта g-miass.ru
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