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В сентябре на авиабазу Шагол прибудут новые малошумные самолеты Су-34
13.08.2018 г. 12:11
Фото: пресс-служба Центрального военного округа
В Челябинск прибудут новые истребители-бомбардировщики Су-34.
Это будут первые самолеты такого типа в Центральном военном округе. В данный момент их экипажи проходят переподготовку в Липецке. Ожидается, что в начале сентября первые Су-34 прибудут на авиабазу Шагол. Всего таких самолетов будет 10. В перспективе они полностью заменят стоящие сейчас на вооружении авиаполка бомбардировщики Су-24М.
Как заявили в пресс-службе ЦВО, самолеты Су-34 по уровню шума в два раза тише своих предшественников. Ранее жители северо-запада Челябинска неоднократно жаловались на рев бомбардировщиков, которым приходится заходить на посадку на малой высоте над домами горожан.
Фото: пресс-служба Центрального военного округа
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