На автодроме ГИБДД в Челябинске во время экзамена опрокинулась машина

Фото очевидцев

В Челябинске курсант опрокинул машину на горке во время сдачи экзамена.

Это произошло в минувший вторник, 7 августа. Как сообщил очевидец корреспонденту «Челябинского эха», сдававший экзамен пытался выполнить упражнение «горка», но не справился с управлением, и в результате автомобиль упал на бок. Свидетели происшествия предположили, что курсанта ослепило яркое солнце. Пострадавших нет, у автомобиля — незначительные повреждения, в частности, сломано зеркало. На следующий день инструктор вышел на этой машине на работу.

На автодроме ГИБДД последние несколько лет курсанты тренироваться не могут, там только сдают экзамены. Как раз недостаточное знакомство с площадкой могло стать одной из причин произошедшего, предположили очевидцы.

Видео очевидцев

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