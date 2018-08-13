В челябинскую картинную галерею приедут Мадонна Рафаэля и Шаляпин Кустодиева

Фото с сайта wikipedia.org

В Челябинском музее изобразительных искусств выставят два художественных произведения мирового уровня.

7 сентября в картинную галерею привезут полотно «Мадонна дель Пополо», которое приписывают авторству великого итальянского художника Рафаэля Санти. Ее еще называют «Тагильской Мадонной», поскольку работу нашли в 1924 году на чердаке дома промышленников Демидовых в Нижнем Тагиле. В столицу Южного Урала полотно прибудет из местного музея изобразительных искусств.

А 26 сентября в челябинской картинной галерее выставят знаменитый портрет певца Федора Шаляпина кисти Бориса Кустодиева из собрания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Помимо столицы Южного Урала, эту картину покажут также в Сатке и Магнитогорске.

Обе выставки в картинной галерее продлятся до 21 октября, сообщили в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств.

Фото с сайта wikipedia.org

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