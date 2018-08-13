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В челябинскую картинную галерею приедут Мадонна Рафаэля и Шаляпин Кустодиева
13.08.2018 г. 10:33
В Челябинском музее изобразительных искусств выставят два художественных произведения мирового уровня.
7 сентября в картинную галерею привезут полотно «Мадонна дель Пополо», которое приписывают авторству великого итальянского художника Рафаэля Санти. Ее еще называют «Тагильской Мадонной», поскольку работу нашли в 1924 году на чердаке дома промышленников Демидовых в Нижнем Тагиле. В столицу Южного Урала полотно прибудет из местного музея изобразительных искусств.
А 26 сентября в челябинской картинной галерее выставят знаменитый портрет певца Федора Шаляпина кисти Бориса Кустодиева из собрания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Помимо столицы Южного Урала, эту картину покажут также в Сатке и Магнитогорске.
Обе выставки в картинной галерее продлятся до 21 октября, сообщили в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств.
Фото с сайта wikipedia.org
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