- 66.9075р. + 0.6219
- 76.676р. - 0.1490
В Челябинске потратят 7 млн рублей на борьбу с травой
13.08.2018 г. 10:21
Евгений Тефтелев дал поручение главам районов привести в порядок газоны и остановки транспорта.
Об этом шла речь в понедельник, 13 августа, на аппаратном совещании в администрации. Мэр Евгений Тефтелев заявил, что каждому району дополнительно выделят по 1 млн рублей на благоустройство и поручил главам в недельный срок разработать программу мероприятий по его улучшению. В их числе градоначальник особо отметил покос травы, в частности на трамвайных путях. Руководитель компании «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко заявил, что на линию выйдет специальный вагон, который будет выравнивать газон на рельсах и распылять гербициды.
Некошеную траву на обочинах и покосившиеся павильоны на остановках транспорта заметил полпред президента Николай Цуканов во время своего визита в Челябинск, который состоялся в минувшую среду, 8 августа. Тогда же он сделал главе города замечание по этому поводу.
Фото: пресс-служба администрации Челябинска
- 20.05.2016 г. В Челябинской области будут проводить фестиваль кислицы
- 19.04.2016 г. Под Челябинском видели смерч из дыма
- 18.04.2016 г. Жители Челябинска жалуются на запах гари от полыхающей травы
- 15.04.2016 г. Власти и коммунальщики в Советском районе портят воздух, сжигая мусор
- 10.08.2015 г. Сорняки на трамвайных путях в Челябинске будут травить химикатами