В Челябинске потратят 7 млн рублей на борьбу с травой

Фото с сайта cheladmin.ru

Евгений Тефтелев дал поручение главам районов привести в порядок газоны и остановки транспорта.

Об этом шла речь в понедельник, 13 августа, на аппаратном совещании в администрации. Мэр Евгений Тефтелев заявил, что каждому району дополнительно выделят по 1 млн рублей на благоустройство и поручил главам в недельный срок разработать программу мероприятий по его улучшению. В их числе градоначальник особо отметил покос травы, в частности на трамвайных путях. Руководитель компании «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко заявил, что на линию выйдет специальный вагон, который будет выравнивать газон на рельсах и распылять гербициды.

Некошеную траву на обочинах и покосившиеся павильоны на остановках транспорта заметил полпред президента Николай Цуканов во время своего визита в Челябинск, который состоялся в минувшую среду, 8 августа. Тогда же он сделал главе города замечание по этому поводу.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

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