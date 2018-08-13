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В Магнитогорске кусок рельса пробил голову водителю легковушки
13.08.2018 г. 09:26
Фото с сайта vk.com
В Магнитогорске водителю разбил голову кусок рельса, который залетел в машину через боковое стекло.
ЧП произошло в субботу, 11 августа, днем в районе остановки «Дружба». По словам очевидцев, 20-сантиметровый кусок рельса через боковое стекло влетел в салон автомобиля и пробил голову водителю. Мужчину доставили в больницу.
Фото: Джавана Литиция / группа На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) в соцсети «ВКонтакте»
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