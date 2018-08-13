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В самом большом строящемся доме в Челябинске находится 624 квартиры
13.08.2018 г. 09:21
Аналитики сервиса N1.RU нашли самый большой строящийся в Челябинске дом-«муравейник».
Им стал 26-этажный дом в микрорайоне «Академ Riverside». В здании по адресу Университетская набережная, 16 находится 624 квартиры. В тройку лидеров вошли сразу несколько домов в том же «Академ Riverside», ЖК «Радуга» и микрорайоне Парковый. В каждом из них насчитывается примерно по 400 квартир.
Как отметили специалисты сервиса N1.RU, в народе такие дома называют «муравейниками» из-за того, что в основном там располагается массовое жилье эконом-класса.
Также исследователи подсчитали среднюю этажность челябинских новостроек. Так, более трети вводимого в эксплуатацию жилья – это 10-этажки. Примерно каждый пятый новый дом в Челябинске имеет высоту в 19 этажей, а еще примерно 10% приходится на 16- и 17-этажки.
Фото с сайта pixabay.com
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