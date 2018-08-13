Житель Озерска заявил в полицию о грабеже, чтобы не ходить на работу

Фото с сайта vestinn.ru

В Челябинской области на местного жителя завели уголовное дело за ложный донос.

В полицию обратился 35-летний мужчина с заявлением о грабеже. По его словам, на него напали неизвестные и похитили банковскую карту и некоторую сумму наличными. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что мужчина накануне обращения в полицию находился дома и проводил время в компании друзей. На следующий день он не вышел на работу. Чтобы избежать неприятностей из-за прогула, озерчанин решил придумать уважительную причину и заявил в полицию о нападении на себя.

В результате на мужчину завели уголовное дело о заведомо ложном доносе. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, прогульщик сейчас находится под подпиской о невыезде.

Фото с сайта vestinn.ru

Все новости за 13.08.2018 г.»