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Житель Озерска заявил в полицию о грабеже, чтобы не ходить на работу
13.08.2018 г. 09:08
В Челябинской области на местного жителя завели уголовное дело за ложный донос.
В полицию обратился 35-летний мужчина с заявлением о грабеже. По его словам, на него напали неизвестные и похитили банковскую карту и некоторую сумму наличными. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что мужчина накануне обращения в полицию находился дома и проводил время в компании друзей. На следующий день он не вышел на работу. Чтобы избежать неприятностей из-за прогула, озерчанин решил придумать уважительную причину и заявил в полицию о нападении на себя.
В результате на мужчину завели уголовное дело о заведомо ложном доносе. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, прогульщик сейчас находится под подпиской о невыезде.
Фото с сайта vestinn.ru
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