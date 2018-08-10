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Челябинское УФАС оштрафовало «Быстроденьги» на 100 тыс. рублей за незаконную рекламу
10.08.2018 г. 15:31
Фото с сайта vladtime.ru
Антимонопольная служба наказала микрофинансовую организацию за рассылку рекламы по SMS без согласия абонентов.
В ноябре 2017 года в УФАС обратился местный житель. Он пожаловался на SMS-сообщения, которые приходили на его телефон от микрофинансовой организации «Быстроденьги». В них абоненту предлагали предварительно одобренный займ на сумму до 25 тыс. рублей.
Владелец номера согласия на рекламную рассылку не давал. Компания не предоставила антимонопольщикам документы о том, что спрашивала согласия абонента на отправку ему информационных SMS. В УФАС расценили это как нарушение закона о рекламе. Компанию «Быстроденьги» оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта vladtime.ru
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