Челябинское УФАС оштрафовало «Быстроденьги» на 100 тыс. рублей за незаконную рекламу

Фото с сайта vladtime.ru

Антимонопольная служба наказала микрофинансовую организацию за рассылку рекламы по SMS без согласия абонентов.

В ноябре 2017 года в УФАС обратился местный житель. Он пожаловался на SMS-сообщения, которые приходили на его телефон от микрофинансовой организации «Быстроденьги». В них абоненту предлагали предварительно одобренный займ на сумму до 25 тыс. рублей.

Владелец номера согласия на рекламную рассылку не давал. Компания не предоставила антимонопольщикам документы о том, что спрашивала согласия абонента на отправку ему информационных SMS. В УФАС расценили это как нарушение закона о рекламе. Компанию «Быстроденьги» оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта vladtime.ru

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