В Челябинской области мужчине, сбившему на трассе полицейского, грозит 20 лет колонии

Фото с сайта ysia.ru

Жителя Чебаркульского района будут судить за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В сентябре 2017 года мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2101 ехал по селу Травники. Стоявший на дороге инспектор ДПС потребовал остановить машину. Водитель не подчинился и умышленно наехал на полицейского. В результате последний упал на капот. Затем мужчина резко повернул и сбросил инспектора с автомобиля.

От полученных травм головы и туловища полицейский скончался. Местного жителя заключили под стражу. Уголовное дело сейчас рассматривает Челябинский областной суд. За посягательство на жизнь полицейского мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ysia.ru

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