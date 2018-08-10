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В Челябинской области мужчине, сбившему на трассе полицейского, грозит 20 лет колонии
10.08.2018 г. 15:26
Фото с сайта ysia.ru
Жителя Чебаркульского района будут судить за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В сентябре 2017 года мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2101 ехал по селу Травники. Стоявший на дороге инспектор ДПС потребовал остановить машину. Водитель не подчинился и умышленно наехал на полицейского. В результате последний упал на капот. Затем мужчина резко повернул и сбросил инспектора с автомобиля.
От полученных травм головы и туловища полицейский скончался. Местного жителя заключили под стражу. Уголовное дело сейчас рассматривает Челябинский областной суд. За посягательство на жизнь полицейского мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта ysia.ru
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