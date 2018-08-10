В Челябинске арестовали водителя маршрутки с поддельными правами

Фото с сайта v-tagile.ru

В столице Южного Урала задержали водителя маршрутки с подложными документами.

Сотрудники ГИБДД остановили автобус ПАЗ в пятницу, 10 августа, на улице Воровского. В салоне находились 10 пассажиров. При проверке документов 25-летний водитель предъявил удостоверение с явными признаками подделки, которое якобы было выдано в Оренбургской области.

Впоследствии выяснилось, что он был лишен права управления транспортным средством. За вождение без документов его поместили под арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото с сайта v-tagile.ru

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