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В Челябинске арестовали водителя маршрутки с поддельными правами
10.08.2018 г. 15:23
Фото с сайта v-tagile.ru
В столице Южного Урала задержали водителя маршрутки с подложными документами.
Сотрудники ГИБДД остановили автобус ПАЗ в пятницу, 10 августа, на улице Воровского. В салоне находились 10 пассажиров. При проверке документов 25-летний водитель предъявил удостоверение с явными признаками подделки, которое якобы было выдано в Оренбургской области.
Впоследствии выяснилось, что он был лишен права управления транспортным средством. За вождение без документов его поместили под арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Фото с сайта v-tagile.ru
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