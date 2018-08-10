В Металлургическом районе Челябинска пропала женщина с ребенком

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске полицейские ищут пропавших на прошлой неделе мать с дочерью.

В минувшее воскресенье, 5 августа, 20-летняя Ирина Дрозд с годовалой дочерью ушли из дома на улице Пети Калмыкова, 16. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Девушка среднего телосложения с темными волосами средней длины, с пирсингом в носу и татуировками в виде волка и ловца на левой руке. Она была одета в спортивный костюм и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить в отдел полиции «Металлургический» по телефонам (351) 779-52-71, 735-20-03 или 02.

Фото с сайта pixabay.com

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