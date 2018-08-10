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В Челябинской области строители в среднем получают 40 тыс. рублей
10.08.2018 г. 14:01
В компании HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда в строительной сфере Южного Урала.
Выяснилось, что с января по июль 2018 года количество предложений от работодателей в данной отрасли выросло почти в 1,5 раза, а число резюме увеличилось на треть по отношению к 2017 году. Строительство заняло 4-е место в топ-10 самых популярных профессиональных сфер на рынке труда в Челябинской области.
Однако в HeadHunter отметили, что количество вакансий увеличивается быстрее, чем число соискателей. Это говорит о серьезном дефиците кадров в отрасли. Самые популярные вакансии – рабочие по профилю, инженеры и специалисты по эксплуатации. Средняя зарплата строителей составляет порядка 40 тыс. рублей – этот показатель не изменился по сравнению с 2017 годом.
Фото с сайта vestipmr.info
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