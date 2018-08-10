Челябинская область сама обеспечит кадрами свои инновационные предприятия

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский посетил высокотехнологичные производства в Челябинске.

В пятницу, 10 августа, глава региона нанес визит в челябинские компании «Планар» и НПО «Радиотехнические системы». Первая делает аппаратуру для приема эфирного сигнала телевидения, вторая разрабатывает и производит оборудование для аэропортов. Обе компании активно поставляют продукцию на экспорт.

Губернатор осмотрел производственные площадки и ознакомился с инновациями. Подавляющее большинство работников на предприятиях составляют выпускники южноуральских вузов. Борис Дубровский отметил, что нужно поддерживать этот тренд на всех высокотехнологичных предприятиях региона. «Мы можем обеспечить кадровый потенциал для такого развития технологий будущего и реально участвовать в той задаче, которую ставит президент России. Со своей стороны, мы создадим условия для реализации. Цифровые технологии должны улучшить качество жизни южноуральцев», – подчеркнул глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

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