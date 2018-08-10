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В Тракторозаводском районе до конца августа закрыли перекресток
10.08.2018 г. 13:43
Фото с сайта vyksavkurse.ru
В Челябинске в районе «Башни» перекрыли движение на двух улицах.
В пятницу, 10 августа, началась реконструкция участка теплотрассы на пересечении улиц Крылова и Ковалевской. Из-за этого движение автомобилей через перекресток прекращено. Работы на коммуникациях продлятся до 20:00 30 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
Фото с сайта vyksavkurse.ru
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