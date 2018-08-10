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В Челябинской области на трассе перевернулся муковоз
10.08.2018 г. 12:46
Фото с сайта sn74.ru
В Сосновском районе тягач-муковоз опрокинулся и перекрыл дорогу.
Все произошло утром в пятницу, 10 августа, на трассе Челябинск-Екатеринбург. В районе деревни Султаева грузовой автомобиль Scania протаранил ограждение и опрокинулся. От тягача оторвало полуприцеп с мукой, который перегородил проезжую часть. Груз высыпался на асфальт. В данный момент сотрудники сосновского отдела ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Как сообщает газета «Сосновская нива», движение по трассе Челябинск-Екатеринбург затруднено.
Видео: газета «Сосновская Нива»
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