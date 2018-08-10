В Челябинской области на трассе перевернулся муковоз

Фото с сайта sn74.ru

В Сосновском районе тягач-муковоз опрокинулся и перекрыл дорогу.

Все произошло утром в пятницу, 10 августа, на трассе Челябинск-Екатеринбург. В районе деревни Султаева грузовой автомобиль Scania протаранил ограждение и опрокинулся. От тягача оторвало полуприцеп с мукой, который перегородил проезжую часть. Груз высыпался на асфальт. В данный момент сотрудники сосновского отдела ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Как сообщает газета «Сосновская нива», движение по трассе Челябинск-Екатеринбург затруднено.

Видео: газета «Сосновская Нива»

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