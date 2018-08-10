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Депутаты выбрали нового главу Троицкого района
10.08.2018 г. 12:27
Фото с сайта troitsk-rayon.ru
Главой Троицкого района стал Тимур Мухамедьяров.
Нового руководителя территории в пятницу, 10 августа, выбрали депутаты районного собрания. Кандидатуру Мухамедьярова поддержали единогласно.
Тимур Мухамедьяров до этого несколько лет работал первым заместителем главы Троицкого района. Когда предыдущий руководитель территории Людмила Шаталова ушла в отставку, он был исполняющим обязанности главы.
Шаталова покинула свой пост в начале мая 2018 года.
Фото с сайта troitsk-rayon.ru