Депутаты выбрали нового главу Троицкого района

Фото с сайта troitsk-rayon.ru

Главой Троицкого района стал Тимур Мухамедьяров.

Нового руководителя территории в пятницу, 10 августа, выбрали депутаты районного собрания. Кандидатуру Мухамедьярова поддержали единогласно.

Тимур Мухамедьяров до этого несколько лет работал первым заместителем главы Троицкого района. Когда предыдущий руководитель территории Людмила Шаталова ушла в отставку, он был исполняющим обязанности главы.

Шаталова покинула свой пост в начале мая 2018 года.

Фото с сайта troitsk-rayon.ru

Все новости за 10.08.2018 г.»