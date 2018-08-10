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В Карабаше начали строить мусоросортировочный комплекс
10.08.2018 г. 12:24
В Челябинской области началось сооружение объектов инфраструктуры по переработке ТКО.
Мусоросортировочный комплекс начали строить в Карабаше. Подрядчиком выступил регоператор по обращению с отходами в Карабашском кластере - компания «Центр коммунального сервиса». Сортировочную линию мощностью не менее 33 тыс. тонн в год построят на участке, примыкающем к карабашскому полигону ТКО. Туда уже завезли технику и приступили к планировке территории.
Общая стоимость комплекса оценивается в 42,5 млн рублей. До конца 2018 года аналогичные объекты появятся в Челябинске, Магнитогорске, Снежинске, Сатке и Трехгорном. На их строительство потратят 139 млн рублей, 113 из которых – федеральные средства. Кроме того, в 2019 году два мусоросортировочных комплекса появятся в Аше и Усть-Катаве.
Фото с сайта ngs70.ru
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