В Карабаше начали строить мусоросортировочный комплекс

Фото с сайта ngs70.ru

В Челябинской области началось сооружение объектов инфраструктуры по переработке ТКО.

Мусоросортировочный комплекс начали строить в Карабаше. Подрядчиком выступил регоператор по обращению с отходами в Карабашском кластере - компания «Центр коммунального сервиса». Сортировочную линию мощностью не менее 33 тыс. тонн в год построят на участке, примыкающем к карабашскому полигону ТКО. Туда уже завезли технику и приступили к планировке территории.

Общая стоимость комплекса оценивается в 42,5 млн рублей. До конца 2018 года аналогичные объекты появятся в Челябинске, Магнитогорске, Снежинске, Сатке и Трехгорном. На их строительство потратят 139 млн рублей, 113 из которых – федеральные средства. Кроме того, в 2019 году два мусоросортировочных комплекса появятся в Аше и Усть-Катаве.

Фото с сайта ngs70.ru

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