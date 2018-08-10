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В Челябинской области продажи электронных полисов ОСАГО выросли вдвое
10.08.2018 г. 12:13
Фото с сайта 7info.ru
На Южном Урале растет количество е-ОСАГО.
За первую половину 2018 года в Челябинской области приобрели почти 27 тысяч полисов ОСАГО, оформленных в электронном виде. Это почти столько же, сколько продали за весь 2017 год. Таковы данные Российского союза автостраховщиков, которые приводит челябинское отделение Центробанка.
В ЦБ напомнили, что оформлять полис ОСАГО следует на официальном сайте лицензированной страховой компании и делать это самостоятельно, без посредников, чтобы не стать жертвой мошенников.
Фото с сайта 7info.ru
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