В Челябинской области продажи электронных полисов ОСАГО выросли вдвое

Фото с сайта 7info.ru

На Южном Урале растет количество е-ОСАГО.

За первую половину 2018 года в Челябинской области приобрели почти 27 тысяч полисов ОСАГО, оформленных в электронном виде. Это почти столько же, сколько продали за весь 2017 год. Таковы данные Российского союза автостраховщиков, которые приводит челябинское отделение Центробанка.

В ЦБ напомнили, что оформлять полис ОСАГО следует на официальном сайте лицензированной страховой компании и делать это самостоятельно, без посредников, чтобы не стать жертвой мошенников.

Фото с сайта 7info.ru

Все новости за 10.08.2018 г.»