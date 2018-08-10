Челябинская область вошла в топ-20 регионов с самым дорогим вторичным жильем

Фото с сайта world-realestate.org

Аналитики ЦИАН составили рейтинг регионов с наиболее высокими ценами на вторичном рынке.

В списке представлено 20 самых дорогих квартир в разных субъектах России. Их цена колеблется от 48 млн до 2,5 млрд рублей. По словам исследователей, совокупная стоимость лотов по сравнению с 2017 годом выросла на 4,5%.

В топ-3 списка – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Южный Урал занял в рейтинге 12 место. Пятикомнатную квартиру площадью 272 кв. метра в центре Челябинска, на улице Кирова, продают за 60 млн рублей. Последнее место в рейтинге занял Омск – там квартиру аналогичного с челябинским метража продают за 48 млн рублей.

Фото с сайта world-realestate.org

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