В конце августа улицы Челябинска начнут приводить в порядок ко Дню города

Фото с сайта devyatka.ru

В столице Южного Урала ко Дню города пройдут субботники.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте челябинской администрации. Мэр Евгений Тефтелев поручил с 28 августа начать санитарную очистку улиц во всех районах, ликвидировать несанкционированные свалки, привести в порядок стройплощадки и скоординировать работы коммунальщиков по благоустройству придомовых территорий.

Проводить субботники предполагается в том числе силами сотрудников госучреждений, промышленных предприятий и коммерческих организаций. Отмечать День города в Челябинске будут 8 сентября, однако, согласно распоряжению, мероприятия по санитарной очистке территорий продлятся еще десять дней после праздника - до 18 числа.

Фото с сайта devyatka.ru

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