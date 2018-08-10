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В Челябинске легковушка вылетела на тротуар и опрокинулась на пешехода
10.08.2018 г. 10:22
Фото с сайта vk.com
В Челябинске ВАЗ опрокинулся на мужчину, который шел по тротуару.
ДТП произошло в ночь на пятницу, 10 августа, напротив дома № 3 по Свердловскому тракту. 36-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и оказался за пределами проезжей части. Затем автомобиль опрокинулся на мужчину, который шел по тротуару. В результате аварии пешеход получил серьезные травмы, его госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.
Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску
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