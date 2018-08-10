В Челябинске планируют отказаться от строительства панельных домов на главных улицах

Фото с сайта moipros.ru

Челябинская мэрия намерена запретить строительство панельных многоэтажек на гостевых маршрутах.

Проект изменений в правила землепользования администрация уже внесла в городскую думу. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Челябинска Сергея Репринцева, запрет коснется только тех домов, которые строятся на первой линии. Практика внутриквартальной застройки панельными многоэтажками сохранится.

Как отметил Сергей Репринцев, в мэрии давно собирались пойти на такой шаг, однако у чиновников администрации не было рычагов воздействия на застройщиков. Ожидается, что депутаты челябинской гордумы примут соответствующий нормативный акт в течение ближайших месяцев.

Фото с сайта moipros.ru

Все новости за 10.08.2018 г.»