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В Челябинске планируют отказаться от строительства панельных домов на главных улицах
10.08.2018 г. 10:08
Фото с сайта moipros.ru
Челябинская мэрия намерена запретить строительство панельных многоэтажек на гостевых маршрутах.
Проект изменений в правила землепользования администрация уже внесла в городскую думу. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Челябинска Сергея Репринцева, запрет коснется только тех домов, которые строятся на первой линии. Практика внутриквартальной застройки панельными многоэтажками сохранится.
Как отметил Сергей Репринцев, в мэрии давно собирались пойти на такой шаг, однако у чиновников администрации не было рычагов воздействия на застройщиков. Ожидается, что депутаты челябинской гордумы примут соответствующий нормативный акт в течение ближайших месяцев.
Фото с сайта moipros.ru
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