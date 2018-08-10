Жители Южного Урала увидят солнечное затмение и звездопад

Фото с сайта pixabay.com

Южноуральцы станут свидетелями двух редких астрономических явлений.

В субботу, 11 августа, произойдет солнечное затмение. Оно продлится примерно один час. Максимальная фаза затмения будет видна в 15:00 – Луна закроет солнечный диск примерно на 20%.

А в ночь с воскресенья на понедельник южноуральцы смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Интенсивность звездопада составит до 100 метеоров в час.

Однако видимость будет зависеть от погоды. Синоптики обещают на выходные переменную облачность, местами небольшие дожди с грозами, температура воздуха ночью +10-15, днем будет около +23.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 10.08.2018 г.»