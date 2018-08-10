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Жители Южного Урала увидят солнечное затмение и звездопад
10.08.2018 г. 09:32
Фото с сайта pixabay.com
Южноуральцы станут свидетелями двух редких астрономических явлений.
В субботу, 11 августа, произойдет солнечное затмение. Оно продлится примерно один час. Максимальная фаза затмения будет видна в 15:00 – Луна закроет солнечный диск примерно на 20%.
А в ночь с воскресенья на понедельник южноуральцы смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Интенсивность звездопада составит до 100 метеоров в час.
Однако видимость будет зависеть от погоды. Синоптики обещают на выходные переменную облачность, местами небольшие дожди с грозами, температура воздуха ночью +10-15, днем будет около +23.
Фото с сайта pixabay.com
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