Статистику дорожных аварий в Челябинске все чаще пополняют происшествия с участием машин такси

Фото с сайта news.vse42.ru

И это при том, что по-прежнему высока вероятность попасть в аварию, сев на обычную городскую маршрутку. Что не так с безопасностью транспортных услуг в Челябинске? И чего ждать от нового витка эволюции городского транспорта – прихода каршеринговых компаний? Обсуждаем тему в пятницу, 10 августа, в 16:35, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».

Гости в студии: заместитель начальника Управления ГИБДД по Челябинской области Максим Куляшов и эксперт челябинского штаба ОНФ Антон Неверов.

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Фото с сайта news.vse42.ru

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