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Разбор полетов
Разворот на Челябинск
Статистику дорожных аварий в Челябинске все чаще пополняют происшествия с участием машин такси
10.08.2018 г. 09:09
Фото с сайта news.vse42.ru
И это при том, что по-прежнему высока вероятность попасть в аварию, сев на обычную городскую маршрутку. Что не так с безопасностью транспортных услуг в Челябинске? И чего ждать от нового витка эволюции городского транспорта – прихода каршеринговых компаний? Обсуждаем тему в пятницу, 10 августа, в 16:35, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».
Гости в студии: заместитель начальника Управления ГИБДД по Челябинской области Максим Куляшов и эксперт челябинского штаба ОНФ Антон Неверов.
Телефон прямого эфира 269 97 78. Оставляйте вопросы на нашем сайте.
Фото с сайта news.vse42.ru
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