В Челябинске из-за проблем с шасси совершил аварийную посадку ЯК-42

Фото с сайта saviaz.ru

В челябинском аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский самолет, у которого отказали шасси.

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 августа. Во время набора высоты у самолета не сложились шасси. Воздушное судно развернулось и совершило экстренную посадку. На борту самолета находились четверо членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

Фото с сайта saviaz.ru

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