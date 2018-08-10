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В Челябинске из-за проблем с шасси совершил аварийную посадку ЯК-42
10.08.2018 г. 08:53
Фото с сайта saviaz.ru
В челябинском аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский самолет, у которого отказали шасси.
Инцидент произошел вечером в четверг, 9 августа. Во время набора высоты у самолета не сложились шасси. Воздушное судно развернулось и совершило экстренную посадку. На борту самолета находились четверо членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.
Фото с сайта saviaz.ru
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