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Схема движения трамваев в Металлургическом районе изменится
09.08.2018 г. 15:37
Фото с сайта cheladmin.ru
В ООО «ЧелябГЭТ» предупредили об изменении трамвайных маршрутов.
Так, в понедельник, 13 августа, трамвай №19 не будет ходить на участке «Монтажников - Коксохим» с 10:00 до 14:00. В это же время во вторник, 14 августа, движение трамваев прекратится от остановки «ЧМК» до ЦХП. По этому маршруту будет ходить специальный автобус. Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», ограничение движения связано с ремонтом контактной сети трамваев. Челябинцев просят внимательнее планировать поездки.
Фото с сайта cheladmin.ru
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