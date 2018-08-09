Схема движения трамваев в Металлургическом районе изменится

Фото с сайта cheladmin.ru

В ООО «ЧелябГЭТ» предупредили об изменении трамвайных маршрутов.

Так, в понедельник, 13 августа, трамвай №19 не будет ходить на участке «Монтажников - Коксохим» с 10:00 до 14:00. В это же время во вторник, 14 августа, движение трамваев прекратится от остановки «ЧМК» до ЦХП. По этому маршруту будет ходить специальный автобус. Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», ограничение движения связано с ремонтом контактной сети трамваев. Челябинцев просят внимательнее планировать поездки.

Фото с сайта cheladmin.ru

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