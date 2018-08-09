Два предприятия Челябинской области получат землю без торгов

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский поддержал развитие двух инвестпроектов на Южном Урале.

На заседании совета по улучшению инвестиционного климата была одобрена поддержка проектов компаний «Ресурс» и «Андроидная техника». Продукция первой известна под брендом «Увелка». Компания задумала расширить производственные и логистические площади, чтобы увеличить долю на рынке круп и овсяных хлопьев. Из-за этого возникла необходимость в получении нового земельного участка. Его «Ресурсу» предоставят без торгов. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей. Будет создано 80 рабочих мест. Компания намерена расширить экспорт, увеличить поставки продукции прежде всего в Китай. Окупаемость составит три года.

Второй проект, который получил одобрение совета, принадлежит научно-производственному объединению «Андроидная техника». Компания занимается разработкой роботов, робототехники на колесном и гусеничном ходу, а также передвижных устройств для людей с ограниченными возможностями.

«По сути, такие производства мы обсуждаем на «ИННОПРОМЕ». Важно, чтобы их становилось больше на территории Челябинской области, чтобы талантливая молодежь оставалась у нас и у нее была возможность для реализации своих идей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Он поддержал проект по запуску испытательного полигона, производственного цеха и закрытого полигона для предпродажной подготовки. Инвестиции превысят 760 млн рублей, будет создано 150 рабочих мест. Участок под полигон предприятие также получит без торгов.

Фото с сайта gubernator74.ru

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