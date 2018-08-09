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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
На Южный Урал опустится туман
09.08.2018 г. 15:18
Фото с сайта prokopievsk.ru
Челябинские синоптики прогнозируют погодные условия, которые могут затруднить движение на дорогах и работу аэропорта.
По данным челябинского гидрометцентра, ночью и днем в пятницу, 10 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Утром возможен туман. Температура воздуха ночью +8-13, в горных районах столбики термометров опустятся до +4. Днем по области также будет прохладно - +16-21.
Утром в четверг, 9 августа, челябинский аэропорт оказался парализован из-за густого тумана. Некоторые рейсы задержали, часть самолетов пришлось перенаправить в аэропорты соседних городов.
Фото с сайта prokopievsk.ru
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