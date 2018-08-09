На Южный Урал опустится туман

Фото с сайта prokopievsk.ru

Челябинские синоптики прогнозируют погодные условия, которые могут затруднить движение на дорогах и работу аэропорта.

По данным челябинского гидрометцентра, ночью и днем в пятницу, 10 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Утром возможен туман. Температура воздуха ночью +8-13, в горных районах столбики термометров опустятся до +4. Днем по области также будет прохладно - +16-21.

Утром в четверг, 9 августа, челябинский аэропорт оказался парализован из-за густого тумана. Некоторые рейсы задержали, часть самолетов пришлось перенаправить в аэропорты соседних городов.

Фото с сайта prokopievsk.ru

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