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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
В Челябинске банк оштрафовали за взятые у заемщиков в залог ПТС
09.08.2018 г. 15:04
Челябинская прокуратура оштрафовала банк за нарушения при заключении кредитного договора.
Выяснилось, что финансовая организация выдавала заемщикам автокредиты под залог ПТС, который нужно было предоставить в определенный срок. В случае просрочки заемщик должен был выплатить неустойку в размере 5 тыс. рублей.
В прокуратуре сочли это нарушением прав потребителя, поскольку предмет залога в данном случае – это сам автомобиль. А ПТС является документом, без которого владелец не может поставить машину на учет и ездить на ней. По результатам проверки надзорного ведомства банк оштрафовали на 20 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, кредитная организация выплатила штрафы и внесла изменения в договоры заемщиков.
Фото с сайта rzn.info
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