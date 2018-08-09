В Челябинске банк оштрафовали за взятые у заемщиков в залог ПТС

Фото с сайта rzn.info

Челябинская прокуратура оштрафовала банк за нарушения при заключении кредитного договора.

Выяснилось, что финансовая организация выдавала заемщикам автокредиты под залог ПТС, который нужно было предоставить в определенный срок. В случае просрочки заемщик должен был выплатить неустойку в размере 5 тыс. рублей.

В прокуратуре сочли это нарушением прав потребителя, поскольку предмет залога в данном случае – это сам автомобиль. А ПТС является документом, без которого владелец не может поставить машину на учет и ездить на ней. По результатам проверки надзорного ведомства банк оштрафовали на 20 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, кредитная организация выплатила штрафы и внесла изменения в договоры заемщиков.

Фото с сайта rzn.info

Все новости за 09.08.2018 г.»