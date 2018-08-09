Челябинск
- 63.595р. + 0.0525
- 73.8211р. + 0.2579
Разворот на Челябинск
Разбор полетов
-
08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Экс-директора НХТ Виталия Богверадзе поместили под домашний арест до конца года
09.08.2018 г. 14:39
Фото с сайта amur.info
Бывшему директору «Нового художественного театра» Виталию Богверадзе продлили домашний арест.
Его обвиняют в растратах, мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Богверадзе полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на шесть месяцев - до 19 января.
Кроме того, сейчас идет следствие по делу экс-руководителя аппарата челябинской городской думы Юрия Чанова, которому Богверадзе дал взятку в 300 тыс. рублей за обеспечение финансирования фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА» из бюджета. В данный момент Чанов также находится под домашним арестом.
Фото с сайта amur.info