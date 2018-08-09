Экс-директора НХТ Виталия Богверадзе поместили под домашний арест до конца года

Фото с сайта amur.info

Бывшему директору «Нового художественного театра» Виталию Богверадзе продлили домашний арест.

Его обвиняют в растратах, мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Богверадзе полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на шесть месяцев - до 19 января.

Кроме того, сейчас идет следствие по делу экс-руководителя аппарата челябинской городской думы Юрия Чанова, которому Богверадзе дал взятку в 300 тыс. рублей за обеспечение финансирования фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА» из бюджета. В данный момент Чанов также находится под домашним арестом.

Фото с сайта amur.info

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